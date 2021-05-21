В Дептрансе опровергли информацию о задымлении на станции метро "Пражская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В Дептрансе Москвы опровергли информацию о задымлении в вентиляционной шахте на станции метро "Пражская". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Информация о задымлении в вентиляционной шахте станции метро "Пражская" не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
На данный момент движение поездов осуществляется по штатному графику. Ограничений на вход и выход со станции нет.
Ранее на юго-востоке Москвы провели эвакуацию из строительного магазина "Леруа Мерлен". Там произошло задымление. Эвакуированы были 50 человек.