В Дептрансе опровергли информацию о задымлении на станции метро "Пражская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Дептрансе Москвы опровергли информацию о задымлении в вентиляционной шахте на станции метро "Пражская". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Информация о задымлении в вентиляционной шахте станции метро "Пражская" не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

На данный момент движение поездов осуществляется по штатному графику. Ограничений на вход и выход со станции нет.

Ранее на юго-востоке Москвы провели эвакуацию из строительного магазина "Леруа Мерлен". Там произошло задымление. Эвакуированы были 50 человек.