В столичном метро запустили два новых поезда "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Два новых поезда "Москва-2020" запустили на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Запустили сегодня после обкатки и проверки сразу два новых поезда "Москва-2020", которые совсем недавно прибыли с завода. Они уже везут пассажиров по Кольцевой и Калужско-Рижской линиям мосметро. Это 60-й и 61-й составы такой модели", – говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, до конца 2021 года в метро появятся еще 28 таких поездов, а парк Кольцевой линии будет полностью обновлен.
"Планируем, что в перспективе и по Большой кольцевой линии пассажиры поедут на "Москве-2020" – самых современных поездах, тихих, с системой обеззараживания воздуха, расширенными дверями и межвагонными переходами", – сказал Ликсутов.
Ранее сообщалось, что к концу 2023 года на 80% планируется обновить поезда столичного метрополитена. Это почти тысяча вагонов.
Самыми современными пока считаются составы "Москва-2020". В новых же поездах снова увеличат ширину дверных проемов, а пространства между вагонами станут просторнее. Учтут также и пожелания машинистов относительно элементов управления.
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