Почти тысячу новых вагонов получит столичное метро в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К концу 2023 года на 80% планируется обновить поезда столичного метрополитена. Это почти тысяча вагонов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самыми современными пока считаются составы "Москва-2020". В новых же поездах снова увеличат ширину дверных проемов, а пространства между вагонами станут просторнее. Учтут также и пожелания машинистов относительно элементов управления.

Первый поезд "Москва-2020" вышел на Кольцевую линию метро в прошлом году, в этом году следующие по линии составы обновят полностью, а в 2023-м они появятся и на Калужско-Рижской линии.

В начале апреля в столичном метро запустили новый тематический поезд. Он посвящен 85-летию "Союзмультфильма" и оформлен кадрами знаменитых советских и современных отечественных мультфильмов.

