Станцию метро "Смоленская" планируют открыть в конце июня

Фото: Дептранс Москвы
Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро планируют открыть после реконструкции в конце июня 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Заммэра назвал эту станцию одной из самых красивых в столичной подземке.
"Было принято решение восстановить по архивным чертежам все детали интерьера. В конце июня мы рассчитываем, что станция уже откроется", – сказал Ликсутов.
Ранее на станции "Смоленская" демонтировали эскалаторы, которые проработали почти 67 лет. Сейчас ведется демонтаж фундамента эскалаторного комплекса. Работы займут два месяца.
Параллельно идет разбор элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля. После ремонта наклонного тоннеля будет смонтирован новый декоративный свод и залит фундамент под новые эскалаторы.
В вестибюле станции специалисты отреставрируют решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала выполнят реставрацию мозаичных панно.
Также предстоит отреставрировать деревянный блок телефонов-автоматов в обходном коридоре и историческую деревянную облицовку и резных деталей касс. Деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления также отреставрируют.
Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года. Ремонт на ней продлится до лета 2021 года. Пассажиры временно могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии.
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