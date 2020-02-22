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08:49

Станцию "Смоленская" закрыли до июня 2021 года

транспорт метро город

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В субботу, 22 февраля, закрыли станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро для замены эскалаторов. Станция не будет работать до июня 2021 года, сообщает пресс-служба подземки.

"Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, здесь будет произведен капитальный ремонт вестибюля. Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия – невозможно. Поезда будут проезжать станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской линии", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Сообщается, что в ходе ремонтных работ планируют заменить три эскалатора, которые были усыновлены при открытии станции в 1953 году.

Кроме того, специалисты отремонтируют систему освещения, а также отреставрируют мозаичное панно, полы в пассажирской зоне и кассы в соответствии с первоначальным обликом.

Планируется воссоздать первоначальную систему освещения: провести реставрацию сохранившихся светильников, заново создать те, которые были утрачены.

Также в рамках запланированных работ проведут ремонт деревянных дверей служебных помещений, пожарных кранов и пультов управления. На "Смоленской" установят новые эскалаторы и заменят декоративный свод.

Станцию "Смоленскую" на Арбатско-Покровской линии закроют до июня 2021 года

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