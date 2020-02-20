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Город

13:07

Системе освещения станции "Смоленская" вернут исторический облик

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пресс-службе Московского метрополитена рассказали об изменениях, которые осуществят в рамках реконструкции станции "Смоленская", сообщает ТАСС.

В частности, специалисты отремонтируют систему освещения, а также проведут реставрацию мозаичного панно, пола в пассажирской зоне и касс в соответствии с первоначальным обликом.

"В ходе ремонта будет воссоздана первоначальная система освещения: отреставрированы многочисленные сохранившиеся светильники, заново созданы утраченные. Для этих светильников будут восстановлены плафоны молочного стекла по первоначальной технологии", – отметили в пресс-службе столичного метрополитена.

Также в рамках запланированных работ проведут ремонт деревянных дверей служебных помещений, пожарных кранов и пультов управления. На "Смоленской" установят новые эскалаторы и заменят декоративный свод.

Ранее стало известно, что "Смоленскую" закроют с 22 февраля 2020 года. Это связано с ремонтом эскалаторов, которые функционируют с 1953 года. Ремонт продлится до июня 2021 года.

Станцию "Смоленская" закроют до июня 2021 года

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