Вестибюль станции метро "Площадь Ильича" закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюль станции метро "Площадь Ильича" Калининской линии будет закрыт для пассажиров в период с 22 по 24 февраля. Здесь проведут ремонтные работы, как сообщили в твиттер-аккаунте Московского метрополитена.

"Вестибюль станции "Площадь Ильича" 22–24 февраля будет закрыт на ремонт. Для входа и выхода пользуйтесь станцией "Римская" Люблинско-Дмитровский линии", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Воспользоваться вестибюлем можно будет уже во вторник, 25 февраля, в обычном режиме работы станции. Вход на станцию открывается, согласно расписанию, в 5:30.

Ранее сообщалось, что с 22 февраля будет полностью закрыта станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метро. Здесь будут менять эскалаторы, установленные еще в 1953 году. Комплексы полностью разберут и заменят на современные.

Кроме того, специалисты отреставрируют уникальное мозаичное панно и приведут в порядок систему освещения. Планируется также обновить двери служебных помещений, пожарных кранов и пультов управления.

