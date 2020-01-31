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08:48

Более 100 эскалаторов отремонтировали в метро в 2019 году

город метро транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ремонт эскалаторов провели на более чем 50 станциях метро в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего ремонт затронул около 100 эскалаторов, которые находятся, в частности, на "Комсомольской", "Савеловской", "Арбатской", "Маяковской" и "Международной". Специалисты заменили направляющие наклонов подъемников, тяговые цепи, площадки для посадки на эскалатор, ступени и поручни.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, срок службы механизмов – 50–60 лет, если капитальный ремонт проводить каждые 10–15 лет, а текущий – раз в 5-7 лет.

Капитальный ремонт в 2019 году затронул 35 эскалаторов на 23 станциях, а текущий ремонт 66 эскалаторов на 35 станциях. Соседние эскалаторы в это время работают штатно.

Прошлой осенью сообщалось, что за последние годы в метро отремонтировали более 150 станций. Это больше половины всех станций подземки.
Специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации, а также устанавливали бесшумные турникеты и навесы над входами. Входы адаптировали для маломобильных граждан.

Вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик. В 2020 и 2021 годах планируется заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюли еще девяти станций.

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