Более половины станций метро отремонтировали за последние годы

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В московском метро отремонтировали 150 станций за последние годы. Это больше половины всех станций столичной подземки, рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации, а также устанавливали бесшумные турникеты и навесы над входами. Кроме того, входы в метро были адаптировали для маломобильных граждан.

Вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Например, около входа на станцию "Проспект Мира" установили точную копию скульптуры "Изобилие", изображающую женщину с полной корзиной фруктов.

В ближайшее время строительство новых навесов завершат на пяти станциях, а в 2020 и 2021 годах планируется заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюли еще девяти станций.

Глава департамента строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что более 70 станций и около 185 километров линий метро планируют построить в Москве до конца 2027 года.