Женщины начнут управлять поездами столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В марте будущего года планируют набрать первую женскую группу для обучения профессии машиниста поездов метрополитена, сообщил Москве 24 заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы в марте 2020 года сформируем группу для обучения женщин профессии машиниста поездов метро, так как уже с января 2021 года может женщина выйти на работу машинистом", – сказал он.

Ликсутов отметил, что профессия машиниста поезда метрополитена не относится к тяжелым, где женщинам работать нельзя.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил перечень вредных для женщин профессий. Представительницам прекрасного пола в скором времени разрешат работать дальнобойщиками, машинистами в метро, матросами, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей и трактористами. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Сейчас в перечне, который устанавливается правительством, 456 профессий. Некоторые женщины жалуются, что хотели бы занимать определенные должности, но у них нет такой возможности.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года.