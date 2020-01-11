Режим работы южного вестибюля станции "Царицыно" изменится с 13 января

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Южный вестибюль станции метро "Царицыно" изменит режим работы с 13 января. Об этом проинформировали в пресс-службе Московского метрополитена.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом эскалатора на выходе из подземки. Работы продлятся месяц. В обычном режиме вестибюль начнет действовать с 15 февраля.

"Утром в будние дни с 7:30 до 9.30 эскалатор южного вестибюля будет работать на спуск, а сам южный вестибюль – только на вход. Выйти со станции можно будет через северный вестибюль (выходы 4–6). С понедельника по четверг с 18:15 до 19:00 эскалатор южного вестибюля будет работать на подъем, а сам южный вестибюль – только на выход. Вход в это время будет осуществляться только через северный вестибюль (выходы 4–6) ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе работ специалисты заменят ступеньки, тяговые цепи и блоки поручней.

В целях ориентирования граждан на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ранее сообщалось, что на юге и юго-западе Москвы с 1 февраля будет введен "грузовой каркас". Автомобилям массой более 2,5 тонны будет разрешено передвигаться только по ряду улиц.