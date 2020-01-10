"Грузовой каркас" введут на юге и юго-западе Москвы с 1 февраля

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С 1 февраля в Южном и Юго-Западном округах столицы введут грузовой каркас, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автомобилям массой более 2,5 тонны будет разрешено передвигаться только по ряду улиц. Это будут крупные улицы, расположенные вдали от жилых районов и образовательных учреждений.

Чтобы попасть в жилую зону, грузовикам потребуются документы, подтверждающие обоснованность въезда. Это позволит снизить уровень шума и число аварий, уменьшить количество вредных выхлопов.

В ЦОДД рассказали, что в тех районах, где грузовой каркас уже действует, число грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%.

"Результаты опроса показали, что более 90% жителей округов, где действует эта система, ее поддерживают. Все запрещающие знаки уже установлены и зачехлены, к 1 февраля они будут расчехлены и движение грузового транспорта будет осуществляться по новой схеме", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны планируют запретить на всей территории столицы в 2020 году.

На данный момент такой запрет действует в ВАО, ЮВАО и СВАО, свободное движение грузовых автомобилей возможно лишь по улицам "грузового каркаса".

Пилотный проект запустили в ВАО в ноябре 2014 года. В САО и СВАО грузовой каркас ввели в декабре 2016 года.

Кроме того, Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) хотят сделать городской трассой без транзитных грузовых машин. Фуры могут пустить в объезд столицы по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), строительство которой сейчас идет.

