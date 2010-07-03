Ограничения для грузовиков введут на всей территории столицы в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны в жилых кварталах столицы планируют запретить в 2020 году, сообщил первый замруководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Ансар Арифуллин.

Он отметил, что на данный момент в ВАО, ЮВАО и СВАО действует такой запрет, свободное движение грузовых автомобилей возможно лишь по улицам "грузового каркаса", а с 1 декабря транзитное движение в жилой застройке запретят в ЮВАО.

"В планах у нас в 2020 году ввести на всю территорию города", – приводит слова Арифуллина "Интерфакс".

По его словам, заезд в жилую застройку грузовиков можно будет только при наличии путевого листа, например, при доставке крупногабаритных товаров, обслуживания жителей и предприятий. Нарушение правил обернется штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Список улиц, где допустимо свободное движение грузовиков, доступно на сайте ЦОДД, а также в "Яндекс. Навигаторе".

За последний год грузовиков вне грузового каркаса стало меньше на 23%. Грузовики массой более 2,5 тонны могут передвигаться только по определенным маршрутам. На въездах в жилые зоны предусмотрены знаки, запрещающие транзитный проезд.

Пилотный проект запустили в ВАО в ноябре 2014 года. Большинство жителей округа, принявших участие в голосовании на сайте "Активный гражданин", признали инициативу успешной.

В САО и СВАО грузовой каркас ввели в декабре 2016 года.

Кроме того, Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) хотят сделать городской трассой без транзитных грузовых машин. Фуры могут пустить в объезд столицы по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), строительство которой сейчас идет.

