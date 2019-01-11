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16:38

В Москве изменится график передвижения грузовиков

транспорт авто

16:38

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Фото: портал Москва 24

Порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта изменится с 14 января, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, будет единым в течение всего года, вне зависимости от праздников и времени года – с 6:00 до 22:00. Для города также уберут необходимость дважды в год перенастраивать камеры фото- и видеофиксации.

Правила въезда, связанные с грузоподъемностью, остались прежними. Автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны нельзя ездить днем в пределах ТТК и по ТТК. Для грузовиков с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД.

Изменения коснутся и порядка оформления разовых пропусков на въезд в Москву грузового транспорта. Получить разовый пропуск заявители смогут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличится до 8 рабочих часов.

Сейчас ограничения на въезд в Москву устанавливается по графику. Он меняется на протяжении года: с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням – с 6.00 до 0:00. В остальные дни – с 6.00 до 22.00.

транспорт авто

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