Изменилось расписание электричек Ленинградского направления ОЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменилось по 8 января, сообщили в пресс-службе АО "МТ ППК".

На время новогодних праздников электрички и "Ласточки" на участке Москва – Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходного дня.

На участках Тверь – Бологое (Торжок) и отдаленных пригородных маршрутах поезда будут следовать по стандартному графику в соответствии с календарными днями недели.

Пассажиров попросили ознакомиться с расписанием на информационных стендах станций или на сайте и в приложении РЖД.

Ранее расписание двух электричек МЖД синхронизировали на станции Фрязево. Теперь поезд № 6630 Москва – Захарово стоит на четыре минуты дольше, чтобы пассажиры из другой электрички успели в него зайти.