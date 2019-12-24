График движения электричек изменится с 31 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График движения электричек ЦППК поменяется с 31 декабря 2019 года. Изменения будут действовать до 9 января 2020 года.

Как объяснили в компании, главный принцип – увеличить число рейсов в область накануне праздников, а 7 и 8 января – в Москву. В расписание движения некоторых поездов внесут дополнительные точечные корректировки.

30 и 31 декабря электрички будут курсировать по расписанию пятницы, с 1 по 6 января – по расписанию субботы, а 7 и 8 января – по расписанию воскресенья.

В новогоднюю и рождественскую ночи поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут ездить дольше.

31 декабря назначено два дополнительных рейса из Москвы в Калугу и Рязань, 1 января – дополнительная пара поездов на маршруте Москва – Нара. 7 и 8 января запустят поезд из Тулы в Москву. 8 января из Москвы в Сергиев Посад поедет дополнительный поезд, еще один проследует из Александрова в Москву.

9 января дополнительный поезд отправится из Рязани в Москву. Кроме того, с 30 декабря по 8 января увеличена до 11 вагонов составность поездов № 6382, 6384, 6383, 6385, курсирующих на участке Черусти – Вековка.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Пресс-служба МЖД уточняет, что на МЖД в праздники запустят 116 пригородных поездов и экспрессов. Больше всего транспорта (до Рязани, Владимира, Калуги, Тулы) будет выходить в рейсы в новогоднюю и рождественскую ночи.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь московский транспорт будет работать круглосуточно. Это в том числе ночные и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта.

Речь идет о 175 маршрутах, среди которых 61 маршрут станет круглосуточным, 101 будет работать до 3:30. Кроме того, это 13 регулярных ночных маршрутов.

Помимо этого, проезд в метро, на МЦК и наземке будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитена и МЦК – до 2:00, наземки – до 3:00. Это 66 маршрутов плюс 13 ночных маршрутов.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 2:00. Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.