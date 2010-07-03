В новогодние праздники в центре Москвы изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В центре Москвы изменится схема движения транспорта с 28 декабря по 6 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января пешеходными станут участки улицы Тверской (от Тверского бульвара до улицы Моховой), улица Моховая (от улицы Воздвиженки до улицы Тверской), улицы Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда), а также Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).

На автомобиле нельзя будет проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

"В это же время будут закрыты плоскостные парковки № 9002 (по адресу: улица Охотный Ряд, владение 2) и № 9006 (по адресу: Театральная площадь, владение 1)", – говорится в сообщении.

А с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря ограничат парковки в Малом Гнездиковском, Леонтьевском переулках. Также ликвидируют места в Газетном и Никитском переулках с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

Тверская и Моховая улицы станут пешеходными в новогодние праздники

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" в нынешнем году развернется на 40 площадках по всей столице. Главные из них планируют открыть на Манежной и Красной площади.

По традиции посетители смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны. Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.

На фестивале "Путешествие в Рождество" будут работать два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, а в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль Евгения Плющенко.

Кроме того, около 1,2 тысячи новогодних и рождественских мероприятий пройдет в культурных объектах столицы. В новогодние праздники будут работать театры, музеи, культурно-досуговые центры. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе. Предполагается, что представления посмотрят 76 тысяч человек.