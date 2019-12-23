Движение в центре Москвы начнут ограничивать в последние выходные года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие выходные несколько улиц в центре столицы станут пешеходными в связи с праздничными мероприятиями, сообщает пресс-служба ЦОДД.

С субботы, 28 декабря, для проезда автомобилистов закроют Тверскую улицу – от Тверского бульвара до Моховой, Моховую улицу – от Воздвиженки до Моховой, улицу Охотный Ряд – от Моховой до Театрального проезда, Театральный проезд – от Охотного Ряда до Петровки, Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки. Ограничения снимут лишь в 22:00 6 января.

В то же время уже 25 декабря ограничения введут на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество".

Водителей попросили заранее ознакомиться с ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов. ​

Ранее сообщалось, что в связи с проведением общероссийской новогодней елки 25 декабря будет перекрыто движение в районе площади Васильевский Спуск.

Полностью перекроют Большой Москворецкий мост, улицы Варварку и Ильинку, а также Москворецкую улицу – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста. Ограничения будут действовать с 8:30 до 15:00.

Некоторые улицы в центре столицы перекроют в период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года в связи с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года.

Нельзя будет проехать по Москворецкой набережной – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушской набережной, Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста и Софийской набережной.