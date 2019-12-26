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Москва 24

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Общество

06:34

Маршруты электричек между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом будут сокращены

общество транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Маршруты ряда пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги сократят на участке между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом. Об этом проинформировали в пресс-службе АО "ЦППК".

Отмечается, что изменения коснутся 9 электричек и вступят в силу 2 января 2020 года.

"Со 2 января оптимизированы графики движения некоторых пригородных поездов, следующих до или со станции "Аэропорт Домодедово". Маршруты девяти рейсов сокращены на участке аэропорт Домодедово – Москва (Павелецкий вокзал). Они будут отправляться со или прибывать на станцию "Домодедово", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе попросили учитывать эту информацию при планировании поездок. Узнать актуальное расписание предлагается на сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах и онлайн.

Ранее сообщалось об изменении графика движения электричек в новогодние праздники. Новое расписание начинает действовать 31 декабря. Главный принцип – увеличить число рейсов в область накануне праздников, а 7 и 8 января – в Москву.

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