Ряд электричек между Москвой и Сергиевым Посадом отменят

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание пригородных электричек Ярославского направления изменится с 20 по 22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), это связано с плановым ремонтом пути на участке Хотьково – Софрино. На ремонтируемом участке движение поездов будет организовано по соседнему пути.

На период работ из расписания выведут несколько пригородных поездов между Москвой и станциями "Пушкино", "Софрино", "Сергиев Посад", "Александров". На данных маршрутах увеличатся интервалы между поездами.

Ранее стало известно, что расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги поменяется в 2020 году на время новогодних каникул.