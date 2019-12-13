Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги поменяется в наступающем 2020 году на время новогодних каникул. Об этом информирует пресс-служба АО "МТ ППК".

"С 1 по 8 января 2020 года изменится график движения пригородных поездов Московско-Тверской ППК. На время новогодних праздников все обычные электрички и "Ласточки" на участке Москва – Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходного дня", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на участках Тверь – Бологое (Торжок) и отдаленных пригородных маршрутах поезда будут курсировать по обычному графику в соответствии с днем недели.

"Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Также актуальное расписание доступно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – подытожили в пресс-службе.

Ранее в "МТ ППК" сообщили о введении дополнительных электричек из Зеленограда и Солнечногорска в столицу. Поезда начали курсировать на участке с 8 декабря.