Электрички ОЖД следует с задержками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) следует с задержками, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в Twitter.

Сбой в движении произошел из-за опоздания на 29 минут "Ласточки" № 7591 Конаково – Москва на станции Подсолнечной.

"Теперь на 5–20 минут задерживаются некоторые пригородные поезда, идущие следом. Просим внимательно следить за объявлениями", – говорится в сообщении.

Вечером 11 ноября из-за задержки по техническим причинам электрички № 6716 другие пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) следовали из столицы с задержками. Около 18:00 на перегоне Сходня – Химки по техническим причинам был задержан на 30 минут пригородный поезд Москва – Тверь.