Расписание электричек шести направлений МЖД изменится в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Расписание движения пригородных поездов шести направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в ноябре 2019 года. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
"В ноябре скорректировано расписание электричек на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком и Ярославском направлениях МЖД. Это связано с продолжением масштабных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также плановых ремонтно-путевых работ, повышающих безопасность и надежность перевозок", – указывается в сообщении.
На Белорусском направлении в ночи с 7 на 8, с 14 на 15, с 19 на 20 и с 25 на 26 ноября изменения коснутся электричек на участке Москва – Усово. Два последний рейса из Москвы отменили, последний поезд со станции "Усово" проследует только до станции "Рабочий поселок". Здесь строится арочный мост через Москву-реку.
Расписание электричек, курсирующих в Рязанской области, а также между Москвой и Рязанью, скорректируют 15 ноября на Казанском направлении. У некоторых составов изменится время отправления, а два электропоезда на участке Лесок – Рязань-1 отменят.
На Киевском направлении со 2 на 3 и с 9 на 10 ноября продолжатся работы по модернизации инфраструктуры и железнодорожных путей. На Курском направлении ограничения по движению поездов связаны с ремонтом на станции "Чехов", часть поездов проследуют ряд остановок без посадки – "Столбовая", "Силикатная", "Весенняя" и другие.
Изменения коснуться также Павелецкого и Ярославского направлений МЖД. В первом случае это связано с работами по строительству подземного пешеходного перехода, а во втором – с ремонтом на участке Пушкино – Софрино, модернизацией станций "Мытищи" и "Александров".
Ранее стало известно об изменении расписания движения поездов на МЖД в связи с ноябрьскими праздниками. На период с 1 по 4 ноября пассажиров призвали быть внимательнее при планировании поездок.
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