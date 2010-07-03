Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Расписание движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится в связи с ремонтом пути, сообщили в пресс-службе компании.
В ночь с 26 на 27 октября отменят поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 00:01, 5:30 и 6:00, и обратно на вокзал в 21:00, 21:30, 23:00, 23:30, 0:01 и 6:30. Также отменят поезд из Шереметьево в Одинцово в 21:00.
Помимо этого, часть поездов с 26 по 27 октября и со 2 на 3 ноября будут курсировать по измененному расписанию. Отклонения от графика составят около получаса.
К примеру, аэроэкспресс в аэропорт вместо привычных 0:30 в эти даты будет отправляться с Белорусского вокзала в 1:01, а из Шереметьево на вокзал – в 5:30 вместо 6:00. Ознакомиться с расписанием можно на сайте компании либо в приложении.
Ранее сообщалось, что график движения электричек Московского транспортного узла изменится в ноябрьские праздники, с 1 по 4 ноября. Пассажиров попросили учитывать изменения при планировании поездок.
1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы. 2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья.
С 27 октября на семи направлениях МЖД из графика уберут сезонные электрички, которые назначили в конце марта. Изменения связаны со снижением пассажирского потока из-за наступления зимы.
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