Расписание электричек и аэроэкспрессов изменится на Киевском направлении МЖД

11:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Расписание электричек Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится на ближайшие выходные – 19 и 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба дороги.
Как уточнили в МЖД, изменения будут действовать с 17:50 субботы,19 октября, до 18:50 воскресенья, 20 октября. Это необходимо для проведения "очередного этапа работ в рамках строительства нового остановочного пункта Аминьевская", пояснили железнодорожники.
Во время технологического окна на участке Москва-Сортировочная – Киевская – Очаково будет перекрыт третий главный путь, поезда пустят по соседним. В связи с этим из расписания уберут ряд электричек, которые курсируют между Москвой и станциями Апрелевка и Нара. В частности, из графика будут выведены пригородные поезда между Москвой и станцией Новопеределкино.
Кроме того, у некоторых электричек и аэроэкспрессов поменяют время отправления и прибытия. К тому же несколько пригородных поездов в выходные не будут останавливаться на станциях Москва-Сортировочная, Матвеевская, Сколково, Переделкино и Мичуринец.
Как рассказали представители МЖД, остановочный пункт "Аминьевская" появится между платформами Матвеевская и Очаково. В перспективе новую остановку планируют соединить со строящейся рядом станцией метро "Аминьевское шоссе".
Накануне сообщалось, что на семи направлениях МЖД отменят 19 "дачных" электричек, которые были назначены в конце марта. Корректировки коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений. Кроме того, 14 электричек начнут курсировать с иной периодичностью, а 12 поменяют маршрут следования.
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