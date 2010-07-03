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02:02

Электричку Москва – Можайск отменят с 27 октября

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) откорректируют 27 октября из-за перехода стран Европы на зимнее время.

Как заявили в пресс-службе АО "Центральная ППК", это связано с корректировкой расписания поездов международного сообщения.

Так, у ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменятся время отправления, прибытия и режим остановок.

В частности, отменят электропоезд №6052/6051 Москва (Курский вокзал) – Можайск, который выполнялся по пятницам.

Электричка №6064/6063Р Москва – Можайск теперь будет курсировать по будням (до этого – только с понедельника по четверг).

Ранее стало известно, что ЦППК переведет электрички на зимний режим работы к середине ноября.

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