Расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево временно изменится

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится с 9 по 13 октября. Это связано с ремонтными работами на участке Москва – Бескудниково, сообщает пресс-служба магистрали.

Ремонт будут проводить в ночное время – с 23:00 до 5:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество электричек в наиболее загруженные часы. Движение поездов во время "окон" организуют по одному пути в реверсивном режиме.

"Несколько электричек, курсирующих ночью и рано утром, не проследуют на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк и Москва – Лобня. Не проследуют четыре аэроэкспресса: отправлением из Москвы в 0:01 и 0:30 и из аэропорта Шереметьево – в 23:30 и 0:01", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 11 октября изменится график движения электричек Ярославского направления МЖД. На перегоне Москва – Лосиноостровская будут проводиться работы. Уточняется, что в связи с этим скорректируют время отправления и прибытия ряда поездов и режим остановок. В частности, отменят несколько экспрессов Москва – Пушкино и Москва – Болшево. Также будут сокращены маршруты на участке Москва – Мытищи.

Ранее сообщалось, что ЦППК переведет электрички на зимний режим работы к середине ноября.