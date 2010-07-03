Несколько электричек Москва – Пушкино отменят 11 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График движения электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 11 октября.

Как рассказали в пресс-службе АО "Центральная ППК", на перегоне Москва – Лосиноостровская будут проводиться работы. Уточняется, что в связи с этим скорректируют время отправления и прибытия ряда поездов и режим остановок.

В частности, отменят несколько экспрессов Москва – Пушкино и Москва – Болшево. Также будут сокращены маршруты на участке Москва – Мытищи. Ранее сообщалось, что ЦППК переведет электрички на зимний режим работы к середине ноября.