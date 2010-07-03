На Киевском направлении МЖД построят станцию Аминьевская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

На Киевском направлении МЖД на перегоне между платформами Матвеевское и Очаково построят станцию Аминьевская. Конструкции павильонов изготовят из алюминиевых профилей с остеклением, внутренние помещения получат отделку из натурального камня, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Через подземный пешеходный переход пассажиры смогу сразу же попасть в метро – на станцию "Аминьевское шоссе". Интеграция разных видов транспорта значительно экономит время пассажиров, и там, где это возможно, такой подход будет реализован. Например, недавно открылся пересадочный узел с платформы "Северянин" на станцию "Ростокино" МЦК", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Станция будет включать три платформы протяженностью 300 метров с навесами от осадков, кассовый зал с техническими помещениями и пункт охраны с турникетами.

Ранее сообщалось, что проект ТПУ "Аминьевское шоссе" согласован с москвичами. В составе узла будут работать станция метро, остановочный пункт Киевского направления, автостанция, отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, фронты посадки и высадки пассажиров, подземные переходы, многофункциональный общественно-торговый центр с подземной парковкой. Также будет построена эстакада для съезда с южного дублера Кутузовского проспекта, реконструируют улично-дорожную сеть в районе ТПУ. Общая наземная площадь объектов ТПУ составит 24,5 тысячи квадратных метров.

