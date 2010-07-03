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На юго-западном участке БКЛ завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Это уже второй построенный тоннель на юго-западном участке Большого кольца метро. Таким образом, перегон между "Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом" полностью готов. В ближайшее время между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" строители приступят к устройству верхнего строения пути, а также начнется подготовка к монтажу инженерных систем", – заявил Хуснуллин.

Он добавил, что тоннель между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" готов на 85%, а левый перегонный тоннель от станции "Аминьевское шоссе" до площадки, которая расположена перед станцией "Давыдково" – на 95%.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сказал, что строительство БКЛ собираются завершить более чем на 50 процентов до конца текущего года.

Полностью замкнуть БКЛ собираются в 2023-м. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров.