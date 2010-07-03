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17:17

Большая кольцевая линия готова на 50% – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро строительство

17:17

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Фото: twitter.com/MosSobyanin

Тоннель на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" достроен, сообщил Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

"Уже можно сказать, что БКЛ готова на 50%", – отметил мэр.

Протяженность юго-западного участка линии от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспект Вернадского" достигает 4,6 километра. Его должны открыть в 2021 году.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сказал, что строительство БКЛ собираются завершить более чем на 50 процентов до конца текущего года.

Полностью замкнуть БКЛ собираются в 2023-м. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров.

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мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро строительство

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