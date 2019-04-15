Метро доверили китайцам. Какие станции и тоннели построят гости из Поднебесной

В апреле китайские метростроители провели первый тоннель метро в Москве между станциями "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии. Гости из Китая построят три станции БКЛ – "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и перегоны между ними. Читайте о том, как гости из Поднебесной строят метро, как оформят станции и какие имена дали щитам, роющим тоннели.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Китайский тоннелепроходческий щит компании CRCC по имени "Полина" прошел полтора километра под землей под улицей Удальцова и парком 50-летия Октября. Машина диаметром 10 метров проложила правый тоннель за семь месяцев.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство левого тоннеля между этими станциями вышло на финишную прямую и завершится в ближайшее время.

Китайские специалисты обещают построить весь юго-западный отрезок Большого кольца длиной 4,6 километра в 2021 году.

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Мичуринский проспект"

Иероглифы и свадебный узор

Станцию "Мичуринский проспект" посвятят Китаю и оформят китайскими иероглифами, символизирующими российско-китайскую дружбу. Потолок платформы украсят декоративными балками красного цвета. На них прикрепят панели светло- и темно-серых тонов с цветочно-растительными узорами, повторяющие китайские свадебные орнаменты.

По периметру подвесных конструкций встроят светильники. Свет от них будет попадать на красные платформенные колонны. Стены вдоль путей оформят в темно-серых цветах.

В ноябре 2018 года архитектурную концепцию станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Архсовет Москвы отправил на доработку.

Авторы проекта учли все замечания, и в конце февраля этого года он был принят. "Доработаны пешеходные маршруты, получено согласование от муниципальных депутатов и префектуры. Также проектировщики пригласили китайских художников, которые помогли доработать орнамент отделки станции. В итоге получился компромиссный вариант, который учитывает и авторскую позицию, и мнение жителей", – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Рядом со станцией "Мичуринский проспект" появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Здесь возведут малоэтажные дома и три башни высотой до 30 этажей. Кроме того, обустроят остановки общественного транспорта.

Фото: stroi.mos.ru/проект станции "Аминьевское шоссе"

Море внутри

На пересечении "Аминьевского шоссе" с Очаковским, вблизи железнодорожных путей Киевского направления МЖД, построят станцию "Аминьевское шоссе".

Она будет неглубокой, а длина платформы составит 163 метра. Три выхода выведут к жилым домам на улице Большая Очаковская и к железной дороге Киевского направления, а четвертый – к жилой застройке на Очаковском шоссе.

Для архитектурного оформления станции выбрали морскую тематику. Потолок, собранный из множества алюминиевых реек со встроенными лампочками, создаст иллюзию сверкающих на солнце волн. Путевые стены оформят в голубых, синих и серых тонах. Строгие колонны на платформе облицуют черным гранитом, а пол вымостят серым камнем.

Западные ворота

Над будущей станцией построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит пассажиропотоки метро, пригородных электричек, наземного общественного транспорта, междугородного автобусного сообщения. Сейчас рядом с "Аминьевским шоссе" железнодорожной станции нет, но ее планируют построить в ближайшие годы.

По словам главы столичного Стройкомплекса Марата Хуснуллина, новый ТПУ станет крупнейшими транспортными воротами на западе города.

Пересадочным узлом смогут пользоваться сто тысяч человек в день. Для пешеходов построят подземные переходы, здание автостанции с терминалами для пригородных и междугородних автобусных рейсов и подземную автостоянку.

А также возведут многофункциональный общественно-торговый центр площадью около 18 тысяч квадратных метров. Полностью ТПУ будет готов до конца 2023 года.

Фото: stroi.mos.ru/проект станции БКЛ "Проспект Вернадского"

В шахматном порядке

"Проспект Вернадского" – третья станция БКЛ, которую возводят китайцы на пересечении улицы Удальцова с проспектом Вернадского. Из подземки выведут три выхода:

один к остановкам общественного транспорта и парку 50-летия Октября, второй – к жилым домам и кинотеатру "Звездный", третий – к проектируемому проезду 6640. Станцию Большого кольца свяжут подземной пересадкой со станцией "Проспект Вернадского" Сокольнической линии.

В архитектурной отделке станции планируют применить стиль хай-тек. Черные гранитные колонны, похожие на те, которые сделают на "Аминьевском шоссе", будут выделяться на фоне оранжевых стен и светлого верха.

На потолке светло-серого цвета в шахматном порядке встроят светильники. Отражаясь на мраморном полу, они будут создавать на нем узор. В центре платформы установят лестницу с металлическими перилами, ведущую на пешеходную галерею над путями из прозрачных материалов.

Сейчас ежедневно на строительстве трех станций на юго-западе работает почти тысяча человек – около трехсот на каждой. "Строительство идет в непростых условиях – в зоне жилой застройки и действующей станции "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии метро", – отметил глава "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин.

Фото: Агентство Москва/Никеричев Андрей

Папины дочки

Специально из Китая для сооружения подземки от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" доставили пять тоннелепроходческих комплексов. Китайские специалисты назвали их в честь героинь сериала "Папины дочки": "Евгения", "Полина", "Дарья", "Галина" и "Мария".

Станции "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" соединяют щиты: "Дарья" и "Евгения". Подземная трасса проходит под Киевским направлением Московской железной дороги, рекой Очаковкой и станцией "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии метро.

"Дарья" прокладывает левый перегонный тоннель, а "Евгения" – правый. По словам Марса Газизуллина, щиты прошли 70 процентов полуторакилометровых участков. А четвертая дочка "Галина" строит левый тоннель между станциями "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

Тупики за станцией "Аминьевское шоссе" построит шестиметровый в диаметре щит "Мария". Путь пройдет в районе Очаково-Матвеевское под эстакадой на пересечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе. Больше половины запланированных работ "Мария" уже прокопала.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Что еще будут строить китайцы?

На Большом кольце метро китайцы в конце 2019 года начнут строить двухпутный тоннель между станциями "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Компания CRCC планирует использовать собственный щит. По словам Марата Хуснуллина, метростроевскую машину доставят в Москву из Китая во второй половине 2019 года, а после сборки она сразу приступит к подземным работам, закончит прокладывать перегон в начале 2021 года. Щиту предстоит пройти три километра.



China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) – вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике после China Railway Engineering Corporatio. Компания занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и других объектов.

