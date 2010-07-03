Ряд электричек ОЖД следуют из Москвы с задержками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за задержки по техническим причинам электрички № 6716 другие пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) могут следовать из столицы с задержками, сообщает пресс-служба МТППК.

Около 18:00 на перегоне Сходня – Химки по техническим причинам был задержан на 30 минут пригородный поезд № 6716 Москва – Тверь. Из-за этого несколько электричек отстают от графика на 10-25 минут.

Сотрудники ОЖД принимают необходимые меры для нормализации графика движения.

Октябрьская железная дорога предпринимает необходимые меры для нормализации графика движения.

Приносим извинения за доставленные неудобства. — Московско-Тверская ППК (@mtppk) November 11, 2019



Ранее сообщалось, что на участке между станциями Голутвин и Озеры Казанского направления МЖД запустят компенсационные автобусы. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК.