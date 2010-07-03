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19:18

На участке Казанского направления МЖД запустят компенсационные автобусы

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участке между станциями Голутвин и Озеры Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) запустят компенсационные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

Отмечается, что автобусы будут курсировать в период с 12 ноября по 31 декабря от начальных станций маршрута по расписанию поезда. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК.

Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать свои поездки.

Ранее сообщилось, что расписание движения пригородных поездов шести направлений МЖД изменится в ноябре. Скорректировано расписание электричек на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком и Ярославском направлениях. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также плановых ремонтно-путевых работ.

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