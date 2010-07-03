Поезда на Рижском направлении МЖД курсируют по графику после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении МЖД, сообщает пресс-служба МЖД.

Сейчас электрички курсируют по расписанию. Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за неудобства, связанные с утренним сбоем.

Причиной изменений стала незапланированная остановка одной из электричек. Несколько пригородных поездов, направляющихся в столицу, следовали по маршруту с увеличенным интервалом. В МЖД предупредили о возможных задержках электричек, следующих транзитом с Рижского на Курское направление.

На Горьковском направлении из-за ремонта в эти выходные поменялось расписание движения пригородных поездов. Сегодня и завтра они не будут ходить из Москвы в Балашиху и обратно. Вместо них можно воспользоваться компенсационными автобусами. Часть поездов не будет ездить между столицей и станцией Железнодорожная.