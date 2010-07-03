Расписание электричек трех направлений МЖД изменится с 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание пригородных поездов МЖД, а также аэроэкспрессов во Внуково изменится на следующей неделе в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Ремонтные работы будут вестись с 11 по 15 ноября с 22:00 до 06:00. На этот период движение поездов на участке Тушино – Павшино организуют по соседнему пути. Несколько электричек отменят на участках Москва – Павшино, Москва Нахабино, Тушино – Нахабино и Дедовск – Люблино.

11 ноября несколько электричек и экспрессов выведут из расписания на участках Москва Кубинка-1 – Можайск – Бородино и Голицыно – Можайск. 12 ,13 ноября (с 09:00 до 17:00) и с 15 на 16 ноября (с 23:00 до 09:00) пройдут путевые работы на перегоне Латышская – Нара и станции Лесной городок.

Часть электричек между Москвой и станциями Новопеределкино, Лесной Городок, Апрелевка и Нара выведут из расписания. На участке Москва – аэропорт Внуково 15 ноября выведут из расписания по два последних аэроэкспресса, 16 ноября – по три утренних.

На Белорусском направлении в ночи с 14 на 15, с 19 на 20 и с 25 на 26 ноября изменения коснутся электричек на участке Москва – Усово. Два последних рейса из Москвы отменили, последний поезд со станции Усово проследует до станции Рабочий поселок. Там строится арочный мост через Москву-реку.