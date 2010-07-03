Несколько аэроэкспрессов между Внуково и Киевским вокзалом отменены в ночь на 16 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько аэроэкспрессов между столичным аэропортом Внуково и Киевским вокзалом отменены в ночь с 15 на 16 ноября из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

"В ночь с 15 ноября на 16 ноября будут отменены поезда, следующие с Киевского вокзала в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00, а также отправляющиеся из Внуково в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что утром 16 ноября изменится расписание отправления и прибытия одного аэроэкспресса, который курсирует между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом.

Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой.

Ранее стало известно, что на Белорусском направлении в ночи с 14 на 15, с 19 на 20 и с 25 на 26 ноября изменения коснутся электричек на участке Москва – Усово. Два последний рейса из Москвы отменили, последний поезд со станции "Усово" проследует только до станции "Рабочий поселок". Здесь строится арочный мост через Москву-реку.

Расписание электричек, курсирующих в Рязанской области, а также между Москвой и Рязанью, скорректируют 15 ноября на Казанском направлении. У некоторых составов изменится время отправления, а два электропоезда на участке Лесок – Рязань-1 отменят.

Изменения коснутся также Павелецкого и Ярославского направлений МЖД. В первом случае это связано с работами по строительству подземного пешеходного перехода, а во втором – с ремонтом на участке Пушкино – Софрино, модернизацией станций "Мытищи" и "Александров".

