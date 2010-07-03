"Ласточки" с несколькими классами обслуживания запустили между Москвой и Смоленском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Между Москвой и Смоленском запустили "Ласточки", в которых есть вагоны эконом- и бизнес-класса, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"С 1 ноября между Москвой и Смоленском начали курсировать электропоезда "Ласточка" премиум-версии (ЭС1П). Главное отличие новой "Ласточки" – несколько классов обслуживания. Пассажиры могут приобрести билеты в эконом- или бизнес-класс", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, состав из 10 вагонов адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров. Кроме того, в поезде есть места для провоза домашних животных.
Также в пресс-службе отметили, что из столицы премиальная "Ласточка" №729 отправляется каждый день в 7:10, а из Смоленска – №716 (в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу) в 16:05 и №734 (во вторник и воскресенье) в 18:47.
Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства запустят дополнительные поезда. Они будут курсировать со 2 по 4 ноября. В графике – самые популярные направления (Москва – Санкт-Петербург, Казань, Кострома и Вологда). Пассажиры уже выкупили более 650 тысяч билетов в праздничные даты. Это на 15 процентов больше, чем в 2018 году.
В праздник парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными. Это касается и дорогих стоянок, расположенных в центре города, кроме тех, где есть шлагбаумы. По вопросам парковок можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".
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