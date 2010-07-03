Компенсационные автобусы заменят часть электричек на Белорусском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компенсационные автобусы запустят на Белорусском направлении МЖД 28–29 октября из-за отмены некоторых электричек, сообщает пресс-служба ЦППК.

Изменения связаны со строительством железнодорожного моста через Москву-реку. Из расписания выведут часть пригородных поездов, курсирующих на участках Москва – Усово, Рабочий поселок – Усово и Москва – Одинцово.

Из Усова в Кунцево 28 октября автобус отправится в 23:20, а из Кунцево в Усово – 29 октября в 0:10.

На Горьковском направлении МЖД тоже запускали компенсационный транспорт. 26–27 октября там проводили работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Из графика убрали ряд поездов, которые ездят на участках Москва – Балашиха, Реутово – Балашиха, Москва – Железнодорожная.

В ноябрьские праздники, с 1 по 4 ноября, расписание электричек поменяется. 1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут ходить по расписанию пятницы.

2 ноября поезда начнут курсировать по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья.