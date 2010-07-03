Автобусы компенсируют отмену электричек Москва – Балашиха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компенсационные автобусы запустят на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за отмены ряда электричек.
Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", 26-27 октября там будут проводить работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.
В частности, из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих на участках Москва – Балашиха, Реутово – Балашиха, Москва – Железнодорожная.
Ранее сообщалось, что пассажиры "Ласточек" на маршруте Москва – Тверь с 1 ноября смогут приобретать расширенные абонементы.