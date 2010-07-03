Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание нескольких электричек Ленинградского направления ОЖД изменится в первой половине ноября из-за модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Отменяются частично и на всем маршруте три электрички на участке Москва – Тверь и в обратном направлении. Также меняется время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов МТППК.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Ранее сообщалось об изменении расписания некоторых электричек Савеловского направления МЖД. По новому графику электропоезда будут следовать в будние дни с 22 по 30 октября и с 1 по 11 ноября.