Расписание электричек на Савеловском направлении МЖД изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится, сообщает пресс-служба МЖД.
По новому графику электропоезда будут следовать в будние дни с 22 по 30 октября и с 1 по 11 ноября. Это связано с ремонтными работами на первом главном пути участка Дмитров – Яхрома.
В октябре работы будут проходить в период технологических "окон" с 9:20 до 17:20, в ноябре – с 9:20 до 15:20. Электрички на участке будет следовать по соседнему пути в реверсивном режиме.
В результате у некоторых поездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте. Несколько пригородных поездов на участках Москва – Икша, Москва – Лобня и Москва – Дубна выведут из расписания.
Ранее сообщалось, что график движения электричек Московского транспортного узла изменится на ноябрьские праздники.
1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы.
2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья. Пассажиров попросили учитывать изменения при планировании поездок.
С 27 октября на семи направлениях МЖД из графика уберут сезонные электрички, которые назначили в конце марта. Изменения связаны со снижением пассажирского потока из-за наступления зимы.
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