Дополнительные "Ласточки" ввели из Санкт-Петербурга в Москву

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительные поезда "Ласточка" назначены из Санкт-Петербурга в Москву на 18 и 28 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как уточняется, дополнительные электропоезда назначили из-за резкого увеличения пассажиропотока. На участке Санкт-Петербург – Москва скоростные составы будут курсировать с улучшенной компоновкой мест.

Они отправятся 18 и 28 октября в 13:30 и 13:58 соответственно и прибудут в 21:52. Поезда остановятся в пунктах Сортировочная, Обухово, Колпино, Тосно, Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Угловка, Бологое, Вышний Волочек, Тверь, Крюково и НАТИ.

Продажа билетов на новые маршруты уже открыта. Купить их можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что первые беспилотные "Ласточки" планируют запустить на МЦК в 2021 году. В пресс-службе РЖД сообщили, что беспилотники в будущем могут внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.

