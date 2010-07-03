Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой в движении поездов произошел на Рижском направлении МЖД в сторону Москвы, сообщает пресс-служба МЖД.

Причиной стала незапланированная остановка одной из электричек. Несколько пригородных поездов, направляющихся в столицу, следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

МЖД принимает необходимые меры, чтобы сократить опоздания. Пассажиров предупредили, что возможны задержки электричек, следующих транзитом с Рижского на Курское направление.

В эти выходные изменился график движения поездов на Горьковском направлении. Сегодня и завтра не будут ходить пригородные поезда из Москвы в Балашиху и обратно. Вместо них можно воспользоваться компенсационными автобусами.

Часть поездов не будет курсировать между столицей и станцией Железнодорожная. Более подробная информация доступна на официальном сайте РЖД.