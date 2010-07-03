Дополнительные электрички из Зеленограда запустят в Москву

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Два дополнительных пригородных поезда будут ежедневно отправляться в Москву со станций Подсолнечная (Солнечногорск) и Крюково (Зеленоград) с 8 декабря.

Как сообщила пресс-служба "Московско-Тверской ППК", поезда назначены в утренний час пик а будни. Предполагается, что они позволят снизить нагрузку на другие электрички.

С 6:00 до 7:30 из Крюково в Москву в будни курсируют девять обычных и пять скоростных пригородных поездов, а из Солнечногорска – шесть обычных и два скоростных.

Ранее сообщалось, что пассажиры "Ласточек" на маршруте Москва – Тверь с 1 ноября смогут приобретать расширенные абонементы.