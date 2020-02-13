Порядка 140 эскалаторов планируют отремонтировать в метро в 2020 году

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Порядка 140 эскалаторов планируется отремонтировать в столичном метро в 2020 году, рассказал РИА Новости глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"Капитальный ремонт пройдет на более чем 70 подъемниках, текущий – на порядка 60. Всего отремонтируют почти 20 километров лестничного полотна", – уточнил Ликсутов.

В частности, капитальный ремонт эскалаторов пройдет на станциях "Планерная", "Черкизовская", "Электрозаводская", "Воробьевы горы" и "Курская" Арбатско-Покровской линии. Текущий ремонт проведут на "Медведково", "Дубровке", "Жулебино" и других.

Глава транспортного комплекса пояснил, что срок службы эскалаторов подземки рассчитан на 50–60 лет, если капитальный ремонт проводится каждые 10–15 лет, а текущий ремонт – каждые 5-7 лет.

Во время капремонта обновляют ступени, направляющие лестничного полотна и поручней, бегунки, тяговые цепи, элементы входных площадок и щитов балюстрады. При необходимости заменяют и ремонтируют валы редукторов, шестерни траверс и главный приводной вал с аварийным тормозом.

Текущий ремонт заключается в перекомплектации тяговых цепей, частичной замене ступеней и проверке направляющих. Такие работы в среднем длятся месяц и не мешают пассажирам, поскольку работают смежные эскалаторы.

Ранее сообщалось, что на станции "Тушинская" временно закроют кассы одного из вестибюлей. Они стали недоступны с 3 февраля.