Станцию "Смоленская" закроют до июня 2021 года

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Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро закроют с 22 февраля до июня 2021 года для замены эскалаторов. Поезда будут проезжать эту станцию без остановки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На станции заменят три эскалатора, установленных еще в 1953 году, а также выполнят капитальный ремонт вестибюля. Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно.

В ведомстве отметили, что новые подъемники будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании. Применение системы мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев в работе.

Пассажирам рекомендовали пользоваться одноименной станцией Филевской линии. Билетные кассы там будут готовы к повышенной нагрузке. Информировать москвичей о закрытии будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

С 3 февраля на ремонт закрыты кассы северного вестибюля станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии. Работы планируется завершить до конца марта. Пассажиры могут воспользоваться кассами на улице у входа и автоматами.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за последние годы в метро отремонтировали более 150 станций.