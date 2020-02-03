Кассы вестибюля метро "Тушинская" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Кассы северного вестибюля станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро будут закрыты на ремонт до конца марта.

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, работы будут проводиться с понедельника, 3 февраля.

Для приобретения проездных билетов пассажиры могут воспользоваться кассами, расположенными на улице у входа и автоматами.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за последние годы в метро отремонтировали более 150 станций.