Кассы вестибюля метро "Тушинская" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кассы северного вестибюля станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро будут закрыты на ремонт до конца марта.
Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, работы будут проводиться с понедельника, 3 февраля.
Для приобретения проездных билетов пассажиры могут воспользоваться кассами, расположенными на улице у входа и автоматами.
Кроме того, пассажиры могут воспользоваться банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией.
Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за последние годы в метро отремонтировали более 150 станций.