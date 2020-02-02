На станции метро "Нижегородская" начали отделку служебных помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На станции столичного метро "Нижегородская" приступили к отделке служебных помещений. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас на станции устанавливаются оборудование для обеспечения безопасности пассажиров и технологические системы, которые необходимы для пуска объекта.
Он отметил, что дата открытия четырех станций Некрасовской линии метро станет известна в ближайшее время. Бочкарев уточнил, что объект будут готовить к пуску в течение нескольких недель.
Он сообщил, что на Некрасовской линии подземки начинают монтировать и тестировать элементы системы автоматического ведения поездов. Заммэра пояснил, что фактически речь идет о перемещении поездов без участия операторов-машинистов, уточнив, что пока как основной режим эта система вводиться не будет.
"Станция "Нижегородская" является местом проведения наших общегородских штабов. Мы концентрируемся не только на этой станции, но и на всей линии, на всем участке. Это 11-й этап нашей Некрасовской линии", – подчеркнул заммэра.
2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.
Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.
Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.
Строительство участка Некрасовской линии "Косино – Авиамоторная" длиной 11,7 километра с 5 станциями было в основном завершено в декабре 2019 года. Также в завершающей стадии находится строительство примыкающего участка БКЛ от "Авиамоторной до "Лефортова" длиной 2,7 километра с одной станцией.
Открытие движения по обоим участкам запланировано через несколько месяцев. Поезда пойдут от "Лефортова" до станции "Косино" и далее в Некрасовку. В дальнейшем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".
В перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки Нижегородская – Авиамоторная и Авиамоторная – Электрозаводская будут включены в большое кольцо. Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".
"Москва сегодня": Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии метро
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