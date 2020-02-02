Собянин рассказал о сокращении пассажиропотока на "Комсомольской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытие перехода с платформы НАТИ на станцию МЦК Лихоборы в Москве позволил сократить пассажиропоток на станции метро "Комсомольская" на 4–5%. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы начали пересаживаться с НАТИ на Лихоборы. Это почти 12 тысяч человек, которые не доехали до "Комсомольской". Там сразу стало свободнее на 4–5%. Может быть, это сложно физически ощутить, но каждый процент дорогого стоит". – заявил Собянин.

Мэр города отметил, что в первый день данным маршрутом воспользовались около 20 тысяч пассажиров. При этом на следующий день количество людей, которые делают пересадку, увеличилось в три раза.

Собянин добавил, что программа интеграции МЦК находится на завершающем этапе. Он напомнил, что к МЦК уже присоединилось целое направление Октябрьской железной дороги.

"Мало построить "колечко", надо его проинтегрировать и с метро, и с радиальными направлениями железной дороги <...> Что касается МЦК, это последний большой проект, интеграцию мы по сути дела завершаем переходом НАТИ и Лихоборы, – заключил мэр столицы.

30 января Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли пересадочный узел между платформой НАТИ Октябрьской железной дороги и станцией Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы.

Строительство пересадочного узла между платформой НАТИ и станцией Лихоборы было начато во втором квартале 2018 года и заняло чуть более полутора лет.

Во время работ был создан новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, полностью перестроены вестибюль станции Лихоборы и связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду длиной 85 метров. Площадь сооружений составила 2,7 тысячи квадратных метров.